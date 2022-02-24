Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил число погибших и раненых украинцев с начала вторжения России. Глава Минздрава заверил, что медицинская система страны работает стабильно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виктора Ляшко.

— Учреждениям здравоохранения снова приходится перепрофилироваться. Сегодня мы предложили тем, кого можно лечить амбулаторно, оставить здравоохранения, чтобы быть готовыми принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь. Мы сделали это на всей территории вместе с введением военного положения, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, медицинские работники работают постоянно, дежурят все медики, не только хирургический профиль, травматологи, реаниматологи. Все на своих рабочих местах: и коммунальных больницах, и в учреждениях, находящихся в ведении Минздрава, Национальной академии медицинских наук. Есть сигналы о готовности от некоторых частных клиник.

Минздрав работает с фармацевтическими заводами, с дистрибьюторами лекарства, и все они готовы и стоят на защите Украины.

— В Генеральном штабе есть подразделение по медицине, в котором работают и работники Минздрава. Мы постоянно координируемся, помогаем друг другу, чтобы каждый, кто нуждается в помощи, ее получил, — подытожил министр.

Также, по оперативным данным, Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского нападения погибли 57 украинцев. Еще 169 ранены.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Первая серия ударов россиян потерпела неудачу. Оккупантам не удалось повредить боеспособность Вооруженных сил Украины.

На данный момент в Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы, сообщили в Госпогранслужбе.

Российские военные формирования также продвигаются вглубь Херсонской области. По последним данным, они захватили Каховскую гидроэлектростанцию и главное здание Северно-Крымского канала.

По состоянию на вечер, российские войска, атаковавшие Украину, взяли оперативную паузу и перегруппировали силы, но позиционные бои продолжаются практически по всей стране вблизи границы с Российской Федерацией и Беларусью.