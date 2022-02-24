В столице Украины вечером 24 февраля начали массово вооружать добровольцев, готовых защищать город от захватчиков. Учитывая угрозу, которую представляет Россия, выдача автоматов киевлянам ведется по полностью упрощенной процедуре.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на информацию представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского.

По его словам, министр внутренних дел Денис Монастырский проинформировал – лишь за несколько часов вечера 24 февраля тысячи единиц оружия были выданы киевлянам, люди будут использовать его для защиты своего города.

— У нас есть городская терроборона, которая входит в состав ВСУ как отдельный род войск. А есть вторая составляющая – гражданско-военная оборона, это добровольческие формирования территориальных громад. Я разговаривал с министром внутренних дел господином Монастырским, (информирую, что) в Киеве только в течение нескольких последних часов выдано членам добровольческих формирований территориальной громады около 10 тысяч автоматов. Это самоорганизовавшиеся люди, имеющие четкую организационную структуру, подчиняющиеся командованию Сил терробороны. Они сейчас вооружены, они уже сейчас в это время патрулируют улицы Киева. И это еще один мощный компонент отражения любых угроз, – скзаал он.

Федор Вениславский пояснил, что добровольцам, готовым воевать против оккупанта, выдают огнестрельное оружие без волокиты – для этого нужно только предоставить паспорт, данные из которого вносятся в базу данных, и человек получает автомат, который закрепляется за этим добровольцем. Такая упрощенная процедура ускоряет вооружение гражданского населения.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Первая серия ударов россиян потерпела неудачу. Оккупантам не удалось повредить боеспособность Вооруженных сил Украины.

В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы, сообщили в Госпогранслужбе. Российские военные формирования также продвигаются вглубь Херсонской области. По последним данным, они захватили Каховскую гидроэлектростанцию и главное здание Северно-Крымского канала.

По состоянию на вечер, российские войска, атаковавшие Украину, взяли оперативную паузу и перегруппировали силы, но позиционные бои продолжаются практически по всей стране вблизи границы с Российской Федерацией и Беларусью.