Предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий призвал президента России Владимира Путина прекратить войну. И поддержал украинское войско.

Об этом говорится в обращении Онуфрия, опубликованном на сайте УПЦ МП.

Ранее Владимир Путин заявлял, что УПЦ МП в Украине притесняют и этим аргументировал необходимость «навести порядок в Украине».

— Мы обращаемся к президенту России и просим немедленно прекратить братоубийственную войну. Украинский и русский народы вышли из Днепровской купели крещения и война между этими народами это повторение Каинового греха, который по зависти убил своего родного брата. Такая война не имеет оправдания ни у Бога у людей, — заявил Онуфрий.

Также Онуфрий вырзил поддержку украинской армии.

— В это трагическое время мы выражаем особую любовь и поддержку нашим воинам, которые стоят на страже и оберегают и защищают нашу землю и наш народ. Пусть Бог их благословит и хранит!, — сказал он.

УПЦ МП формально подчинена Русской православной церкви, руководитель которой патриарх Кирилл благословляет русское оружие и не осудил вторжение России.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Первая серия ударов россиян потерпела неудачу. Оккупантам не удалось повредить боеспособность Вооруженных сил Украины.

В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы, сообщили в Госпогранслужбе. Российские военные формирования также продвигаются вглубь Херсонской области. По последним данным, они захватили Каховскую гидроэлектростанцию и главное здание Северно-Крымского канала.

По состоянию на вечер, российские войска, атаковавшие Украину, взяли оперативную паузу и перегруппировали силы, но позиционные бои продолжаются практически по всей стране вблизи границы с Российской Федерацией и Беларусью.