Президент Украины Владимир Зеленской подписал указ о создании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Указ опубликован на сайте Офиса Президента.

Это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, осуществляющий в период реальной войны стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства.

Главой Ставки является сам президент. Координатор Ставки — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В составе:

Иван Баканов — Глава Службы безопасности Украины

Кирилл Буданов — Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Григорий Галаган — Командующий Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины

Юрий Галушкин — Командующий Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины

Сергей Дейнеко — Глава Государственной пограничной службы Украины

Андрей Ермак — Глава Офиса Президента Украины

Валерий Залужный — Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины

Игорь Клименко — Глава Национальной полиции Украины

Сергей Крук — Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Дмитрий Кулеба — Министр иностранных дел Украины

Юрий Лебидь — И.о. командующего Национальной гвардией Украины

Александр Литвиненко — Глава Службы внешней разведки Украины

Максим Миргородский — Командующий Десантно-штурмовым войском Вооруженных Сил Украины

Денис Монастырский — Министр внутренних дел

Алексей Резников — Министр обороны Украины

Сергей Рудь — Начальник Управления государственной охраны Украины

Руслан Стефанчук — Глава Верховной Рады Украины

Денис Шмыгаль — Премьер-министр Украины

Юрий Щиголь — Глава Государственной службы специальной связи и защиты Украины.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Первая серия ударов россиян потерпела неудачу. Оккупантам не удалось повредить боеспособность Вооруженных сил Украины.

В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы, сообщили в Госпогранслужбе. Российские военные формирования также продвигаются вглубь Херсонской области. По последним данным, они захватили Каховскую гидроэлектростанцию и главное здание Северно-Крымского канала.

По состоянию на вечер, российские войска, атаковавшие Украину, взяли оперативную паузу и перегруппировали силы, но позиционные бои продолжаются практически по всей стране вблизи границы с Российской Федерацией и Беларусью.