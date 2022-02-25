Украинская разведка сообщает, что российский план взятия Киева выглядит так — захват аэропорта в Киеве силами нескольких тысяч спецназовцев, после чего туда перебросят основные силы в 10 тысяч человек с легкой бронетехникой. Параллельно диверсанты в столице займутся грабежом и поджогами, начнут распространять панику среди населения.

Об этом пишет «Зеркало недели», ссылаясь на своиисточники в разведке.

Так, согласно предварительному плану, российское командование намерено захватить и удерживать аэропорт в Киеве силами 2 тысяч спецназовцев, пока не прибудут 10 тысяч десантников при поддержке легкой бронетехники (БТР, Нона, автомобили).

Управление операцией будет осуществляться с бортов самолетов А-50, находящихся в воздушном пространстве Беларуси и Украины. Первую часть десанта враги намерены сбросить на вертолетах или легких самолетов, вылетевших с белорусской территории.

Помимо открытых боевых действий, в тыл украинский сил готовится запуск диверсантов. Для них поставлена цель — устроить саботаж на электросетях и подсанкциях города, дабы в Киеве пропали электричество и связь. Также диверсанты будут имитировать действия мародеров, чтобы посеять хаос.

Параллельно этому на украинские веб-ресурсы начнется новая кибератака российских хакеров.

— Задача десанта — блокировать Киев, коммуникации, каналы управления войсками, захватить/взорвать арсеналы, максимально посеять панику, создать условия для панического выхода из Киева «неконтролируемых колонн беженцев», которые будут блокировать магистрали/дороги, что усложнит передвижение войск, правоохранительных органов по дорогам Киева. Далее, захватить и контролировать основные органы власти — ОП, Генеральный штаб, Кабмин, Верховную Раду и удерживать их до прибытия основных сил. На проведение десантной операции дается сутки, начало — по мере готовности, поздно вечером или ночью. Дата проведения операции неизвестна, ожидается в ближайшие дни, в зависимости от погоды, развития политической ситуации в мире и переговорных процессов, — отмечает ZN.UA.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Первая серия ударов россиян потерпела неудачу. Оккупантам не удалось повредить боеспособность Вооруженных сил Украины.

В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы, сообщили в Госпогранслужбе. Российские военные формирования также продвигаются вглубь Херсонской области. По последним данным, они захватили Каховскую гидроэлектростанцию и главное здание Северно-Крымского канала.

По состоянию на вечер, российские войска, атаковавшие Украину, взяли оперативную паузу и перегруппировали силы, но позиционные бои продолжаются практически по всей стране вблизи границы с Российской Федерацией и Беларусью.