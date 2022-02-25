Украинские правоохранители квалифицируют обстрел Киева российской армией в ночь на 25 февраля как теракт. В результате нападения начался пожар в многоквартирном доме в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

— С самого утра прокуроры Киева работают на месте попадания авиационного снаряда, в результате которого произошел пожар в жилом доме в Дарницком районе. Пострадали гражданские люди. Мы квалифицируем это как теракт, — написала она.

По словам генпрокурора, в Виннице также приступили к расследованию диверсии: «Приблизительно в 6 часов утра из беспилотника было попадание в здание точки управления полетами военного аэродрома города Калиновка, 3 человека ранены, из них 2 военных, 1 гражданский. Квалифицировано как диверсия».

Кроме этого, Киевская прокуратура уже задокументировала 12 фактов диверсий и посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Харьковская областная прокуратура, по ее словам, активно работает в уголовном производстве по факту развязывания агрессивной войны со стороны РФ.

Отметим, в Киеве около 4:30 ночи 25 февраля снова прогремели взрывы. Системы ПВО сбили ракету россиян, которая упала в Дарницком районе столицы и попала в дом на улице Кошица, 7а. Тот загорелся. Власть Киева заявила о трех раненых в результате попадания обломков ракеты.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Также сообщлось, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали российских диверсантов, прорвавшихся в Оболонский район Киева.