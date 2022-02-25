Владимир Зеленский снова призвал Европу помочь остановить войну в Украине, так как у них есть достаточно для этого сил.

Он отметил, что не видит в полной мере, что именно Европа собирается делать с войной, которая угрожает целостности не только Украине.

— Когда бомбы падают в Киеве – это происходит в Европе, не только в Украине. Когда ракеты убивают наших людей — это гибель всех европейцев. Требуйте больше защиты для Европы, больше защиты для Украины, как части демократического мира, — отметил он.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Также сообщлось, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали российских диверсантов, прорвавшихся в Оболонский район Киева.