В результате вторжения России в Украину погибли не менее 25 гражданских, еще 102 — ранены.
Такую статистику в пятницу, 25 февраля, обнародовала Организация объединенных наций, передает SkyNews.
В ООН при этом подчеркнули, что данные о жертвах среди мирного населения скорее всего занижены и в действительности их число больше. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в первый день вторжения России погибли 137 украинцев — и военных, и мирных жителей.
Также 25 февраля детский фонд ООН — ЮНИСЕФ — заявил, что из Украины в соседние страны могут выехать до 5 миллионов человек. При этом организация уже сейчас получает запросы о медицинской и психологической помощи для детей.
ЮНИСЕФ добавил, что подключает дополнительный персонал в Молдове, Румынии, Польше, Венгрии и Словении для содействия украинским беженцам.
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали российских диверсантов, прорвавшихся в Оболонский район Киева.
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В результате вторжения России в Украину погибли не менее 25 гражданских, еще 102 — ранены.
Такую статистику в пятницу, 25 февраля, обнародовала Организация объединенных наций, передает SkyNews.
В ООН при этом подчеркнули, что данные о жертвах среди мирного населения скорее всего занижены и в действительности их число больше. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в первый день вторжения России погибли 137 украинцев — и военных, и мирных жителей.
Также 25 февраля детский фонд ООН — ЮНИСЕФ — заявил, что из Украины в соседние страны могут выехать до 5 миллионов человек. При этом организация уже сейчас получает запросы о медицинской и психологической помощи для детей.
ЮНИСЕФ добавил, что подключает дополнительный персонал в Молдове, Румынии, Польше, Венгрии и Словении для содействия украинским беженцам.
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали российских диверсантов, прорвавшихся в Оболонский район Киева.