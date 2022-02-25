В результате вторжения России в Украину погибли не менее 25 гражданских, еще 102 — ранены.

Такую статистику в пятницу, 25 февраля, обнародовала Организация объединенных наций, передает SkyNews.

В ООН при этом подчеркнули, что данные о жертвах среди мирного населения скорее всего занижены и в действительности их число больше. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в первый день вторжения России погибли 137 украинцев — и военных, и мирных жителей.

Также 25 февраля детский фонд ООН — ЮНИСЕФ — заявил, что из Украины в соседние страны могут выехать до 5 миллионов человек. При этом организация уже сейчас получает запросы о медицинской и психологической помощи для детей.

ЮНИСЕФ добавил, что подключает дополнительный персонал в Молдове, Румынии, Польше, Венгрии и Словении для содействия украинским беженцам.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали российских диверсантов, прорвавшихся в Оболонский район Киева.