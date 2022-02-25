Киев вступил в фазу обороны, ситуация сложная, враг хочет уничтожить столицу.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, пишет Украинская правда.

— Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах раздаются выстрелы и взрывы. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. К сожалению, некоторые из этих диверсионных групп уже проникли в Киев. Враг хочет поставить на колени столицу и нас уничтожить. Украинская армия держит оборону вокруг Киева. Ситуация сложная. Но мы верим в наши вооруженные силы. Поддерживаем их, помогаем, — сказал он.

Виталий Кличко обратился к жителям Киева, особенно Оболонского района, с просьбой не выходить из дома или укрытия.

— Сделайте запасы воды, еды и вещей первой необходимости, подготовьте теплые вещи, пледы, чтобы брать их на время укрытия, — посоветовал он.

Виталий Кличко также сообщил, что в результате попадания обломков ракеты в дом по адресу Кошица, 7а ранним утром в пятницу ранены 4 жителя дома.

— Также из-за наезда российской военной техники на Оболони пострадал мирный житель — пожилой мужчина. Он находится в реанимации в Больнице скорой помощи в тяжелом состоянии, — сказал мэр Киева.

Напомним, губернатор Николаевщины Виталий Ким заявил, что российские оккупанты прорываются со стороны Херсона.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Также сообщалось, что Вооруженные Силы Украины ликвидировали российских диверсантов, прорвавшихся в Оболонский район Киева.