На данный момент в Николаеве не замечены российские военные, на въездах в город размещают блок-посты.

Об этом проинформировал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Он отметил, что среди горожан сеют панику по поводу наступления военных сил РФ.

— Нет, это (военные действия, — прим.) далеко за пределами нашей области, наши окапываются, там куча маневров, не паникуйте. Нет на подходах к Николаеву сейчас каких-то врагов, — сказал Виталий Ким.

Он также добавил, что в городе расставляют блок-посты.

— Никого в городе нет и в ближайшее время не будет, вы все равно узнаете сразу. Поэтому не паникуйте, спокойно занимайтесь своими делами, помогайте военным, — призвал губернатор.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.