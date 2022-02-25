В здание областного управления Службы безопасности Украины в Чернигове попали 2 снаряда, здание горит.

Об этом сообщает «Суспільне».

Информацию изданию подтвердили в областном управлении ГСЧС.

Также КП «Черниговводоканал» сообщает, что четыре снаряда или ракеты в 14:15 атаковали водонасосную станцию-3. Имеются повреждения оборудования и сетей электропитания.

В настоящее время насосное оборудование работает. Дежурная смена ВНС выполняет свою работу.

Ранее сообщалось, что на черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.

Что произошло? Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины. В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения. ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.