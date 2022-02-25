В здание областного управления Службы безопасности Украины в Чернигове попали 2 снаряда, здание горит.
Об этом сообщает «Суспільне».
Информацию изданию подтвердили в областном управлении ГСЧС.
Также КП «Черниговводоканал» сообщает, что четыре снаряда или ракеты в 14:15 атаковали водонасосную станцию-3. Имеются повреждения оборудования и сетей электропитания.
В настоящее время насосное оборудование работает. Дежурная смена ВНС выполняет свою работу.
Ранее сообщалось, что на черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.
Что произошло?
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
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В здание областного управления Службы безопасности Украины в Чернигове попали 2 снаряда, здание горит.
Об этом сообщает «Суспільне».
Информацию изданию подтвердили в областном управлении ГСЧС.
Также КП «Черниговводоканал» сообщает, что четыре снаряда или ракеты в 14:15 атаковали водонасосную станцию-3. Имеются повреждения оборудования и сетей электропитания.
В настоящее время насосное оборудование работает. Дежурная смена ВНС выполняет свою работу.
Ранее сообщалось, что на черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск.
Что произошло?
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.