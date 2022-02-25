Под нажимом Великобритании и других членов ЕС правительство Германии готово поддержать отключение России от SWIFT.

Об этом пишут «Факты» со ссылкой на министра финансов ФРГ Кристиана Линднера.

Еще вчера в Берлине были категорически против отключения России от SWIFT, мотивируя свое решение нежеланием создавать проблемы в транзакциях для самой Германии, а также наносить ущерб бизнесу в России.

Однако уже сегодня в ФРГ пошли на попятую и согласились пересмотреть свой предыдущий отказ.

— Мы открыты (к отключению РФ от SWIFT, — прим), но все должны знать, что вы делаете, — сказал он.

Ранее против отключения РФ от SWIFT из стран-членов ЕС, помимо Германии, выступали Венгрия, Италия и Кипр. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Италия также теперь придерживатся другой, более жесткой позиции.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что пока в рамках санкций США против России за нападение на Украину Москву не будут отключать от международной платежной системы SWIFT.

Что произошло?