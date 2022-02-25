Под нажимом Великобритании и других членов ЕС правительство Германии готово поддержать отключение России от SWIFT.
Об этом пишут «Факты» со ссылкой на министра финансов ФРГ Кристиана Линднера.
Еще вчера в Берлине были категорически против отключения России от SWIFT, мотивируя свое решение нежеланием создавать проблемы в транзакциях для самой Германии, а также наносить ущерб бизнесу в России.
Однако уже сегодня в ФРГ пошли на попятую и согласились пересмотреть свой предыдущий отказ.
— Мы открыты (к отключению РФ от SWIFT, — прим), но все должны знать, что вы делаете, — сказал он.
Ранее против отключения РФ от SWIFT из стран-членов ЕС, помимо Германии, выступали Венгрия, Италия и Кипр. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Италия также теперь придерживатся другой, более жесткой позиции.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что пока в рамках санкций США против России за нападение на Украину Москву не будут отключать от международной платежной системы SWIFT.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Ранее сообщалось, что жителям города Вознесенск Николаевской области сообщили в возможном авиаударе и направили в укрытия. Видеообращение к жителям города в Facebook разместил мэр Евгений Величко.
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Под нажимом Великобритании и других членов ЕС правительство Германии готово поддержать отключение России от SWIFT.
Об этом пишут «Факты» со ссылкой на министра финансов ФРГ Кристиана Линднера.
Еще вчера в Берлине были категорически против отключения России от SWIFT, мотивируя свое решение нежеланием создавать проблемы в транзакциях для самой Германии, а также наносить ущерб бизнесу в России.
Однако уже сегодня в ФРГ пошли на попятую и согласились пересмотреть свой предыдущий отказ.
— Мы открыты (к отключению РФ от SWIFT, — прим), но все должны знать, что вы делаете, — сказал он.
Ранее против отключения РФ от SWIFT из стран-членов ЕС, помимо Германии, выступали Венгрия, Италия и Кипр. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Италия также теперь придерживатся другой, более жесткой позиции.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что пока в рамках санкций США против России за нападение на Украину Москву не будут отключать от международной платежной системы SWIFT.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Ранее сообщалось, что жителям города Вознесенск Николаевской области сообщили в возможном авиаударе и направили в укрытия. Видеообращение к жителям города в Facebook разместил мэр Евгений Величко.