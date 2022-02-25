Мэр Киева Виталий Кличко доложил об обстановке в столице. Он отметил, что ситуация угрожающая.
«Друзья! Ситуация сейчас для Киева — без преувеличения — угрожающая. Следующая ночь, к утру, будет очень сложной», — написал он в своем Telegram-канале.
Виталий Кличко сообщил, что российские войска подобрались вплотную к столице. Военные и правоохранители обезвреживают в городе диверсионные группы.
В столице взяты под охрану и особый контроль мосты. На них дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сил.
Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город. Но и устанавливают блоки, перекрывающие движение у стратегических объектов в столице.
«Хочу также сообщить, что для обороны столицы от надвигающегося агрессора уже на 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева. Сейчас мы решаем вопрос создания дополнительных подразделений защитников Киева. И я благодарю жителей города за их готовность стать на защиту столицы и страны вместе с другими подразделениями Вооруженных сил и силами правопорядка», — отметил он.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух городах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Ранее сообщалось, что жителям города Вознесенск Николаевской области сообщили в возможном авиаударе и направили в укрытия. Видеообращение к жителям города в Facebook разместил мэр Евгений Величко.
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Мэр Киева Виталий Кличко доложил об обстановке в столице. Он отметил, что ситуация угрожающая.
«Друзья! Ситуация сейчас для Киева — без преувеличения — угрожающая. Следующая ночь, к утру, будет очень сложной», — написал он в своем Telegram-канале.
Виталий Кличко сообщил, что российские войска подобрались вплотную к столице. Военные и правоохранители обезвреживают в городе диверсионные группы.
В столице взяты под охрану и особый контроль мосты. На них дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сил.
Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город. Но и устанавливают блоки, перекрывающие движение у стратегических объектов в столице.
«Хочу также сообщить, что для обороны столицы от надвигающегося агрессора уже на 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева. Сейчас мы решаем вопрос создания дополнительных подразделений защитников Киева. И я благодарю жителей города за их готовность стать на защиту столицы и страны вместе с другими подразделениями Вооруженных сил и силами правопорядка», — отметил он.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух городах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Ранее сообщалось, что жителям города Вознесенск Николаевской области сообщили в возможном авиаударе и направили в укрытия. Видеообращение к жителям города в Facebook разместил мэр Евгений Величко.