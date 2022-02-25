Мэр Киева Виталий Кличко доложил об обстановке в столице. Он отметил, что ситуация угрожающая.

«Друзья! Ситуация сейчас для Киева — без преувеличения — угрожающая. Следующая ночь, к утру, будет очень сложной», — написал он в своем Telegram-канале.

Виталий Кличко сообщил, что российские войска подобрались вплотную к столице. Военные и правоохранители обезвреживают в городе диверсионные группы.

В столице взяты под охрану и особый контроль мосты. На них дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сил.

Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город. Но и устанавливают блоки, перекрывающие движение у стратегических объектов в столице.

«Хочу также сообщить, что для обороны столицы от надвигающегося агрессора уже на 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева. Сейчас мы решаем вопрос создания дополнительных подразделений защитников Киева. И я благодарю жителей города за их готовность стать на защиту столицы и страны вместе с другими подразделениями Вооруженных сил и силами правопорядка», — отметил он.

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