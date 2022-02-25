Кабмин на внеочередном заседании принял ряд решений: в частности, по выпуску военных облигаций, усиленной охране портов и временной остановке экспорта препаратов крови.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе брифинга, передает Экономическая правда.

— Наша экономика переориентируется в формат работы все для фронта, все для победы. В такой же формат должны переориентироваться и вы, уважаемые граждане, — начал Денис Шмигаль.

По его словам, сегодня состоялось внеочередное заседание правительства, на котором был принят ряд решений, «необходимых для обеспечения армии, стабильной работы больниц, критической инфраструктуры в период военного положения».

Государственная казначейская служба совместно с Минфином осуществит перераспределение средств, чтобы прежде всего финансировать усиление нацбезопасности и обороны, необходимы внеочередные меры в условиях военного положения и платежи, подчеркнул премьер.

— Второе, правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 миллиардов гривен путем поэтапного выпуска военных облигаций, — подчеркнул он.

Также, по его словам, правительство утвердило дополнительные виды денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава.

Кроме этого, правительство решило, что средства, которые украинцы получили за вакцинацию в рамках єПідтримки, можно будет использовать для помощи украинской армии.

Деньги можно будет направить в МБФ «Вернись живым» или перечислить их на спецсчет НБУ, открытый для сбора средств на нужды армии.

Порты переходят под усиленную охрану — Кабмин установил уровень охраны 3 на морских и речных портах Украины, портовых средствах, судах, имеющих право плавать под госпраппром Украины, на период действия военного положения.

Также, по решению правительства, на период военного положения руководители зоны терробороны имеют право самостоятельно принимать решение, какая гуманитарная помощь и сколько ее нужно.

Гостаможслужба и пограничники должны обеспечить безотлагательный пропуск такой помощи для госпиталей, больниц, ВСУ и сил терробороны. Также вводят временную остановку экспорта препаратов крови.

Минздрав будет утверждать объемы обязательного обеспечения потребностей систем здравоохранения донорской кровью и препаратами крови.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.