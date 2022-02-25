В результате боевых действий за последние два дня город Счастье в Луганской области оказался уничтожен приблизительно на 80%.

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, обстрелы не прекращаются с начала российского нападения, а начались еще 17 февраля. В первый день войны враг оставил в Счастье 50 своих бойцов мертвыми.

Сергей Гайдай также добавил, что утром гражданское населения города пыталось выбраться из города, однако попало под обстрел российских «градов». Один человек получил ранение.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.