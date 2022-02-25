Министерство обороны РФ сегодня заверяло, что не потеряло ни одного бойца регулярной армии. В МВД Украины опровергли этот фейк.
Заявление опубликовал советник МВД Антон Геращенко.
Экс-депутат поинтересовался, в чем смысл подобной лжи, когда существуют множество видеодоказательств с российскими трупами.
— Правда ведь все равно вылезет наружу. Представитель МинОбороны РФ на брифинге сказал, что среди сил вторжения — потерь нет! А вот волонтёры сделали видео за последние два дня, где показали что потерь очень, очень много и это только начало !, — акцентировал Антон Геращенко
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух городах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Ранее сообщалось, что жителям города Вознесенск Николаевской области сообщили в возможном авиаударе и направили в укрытия. Видеообращение к жителям города в Facebook разместил мэр Евгений Величко.
|
Коронавирус: история болезни и выздоровленияАнатолий Дюмин
|
Головне – розуміти намСтанислав Мартиросов
Министерство обороны РФ сегодня заверяло, что не потеряло ни одного бойца регулярной армии. В МВД Украины опровергли этот фейк.
Заявление опубликовал советник МВД Антон Геращенко.
Экс-депутат поинтересовался, в чем смысл подобной лжи, когда существуют множество видеодоказательств с российскими трупами.
— Правда ведь все равно вылезет наружу. Представитель МинОбороны РФ на брифинге сказал, что среди сил вторжения — потерь нет! А вот волонтёры сделали видео за последние два дня, где показали что потерь очень, очень много и это только начало !, — акцентировал Антон Геращенко
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух городах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Ранее сообщалось, что жителям города Вознесенск Николаевской области сообщили в возможном авиаударе и направили в укрытия. Видеообращение к жителям города в Facebook разместил мэр Евгений Величко.