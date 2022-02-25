Министерство обороны РФ сегодня заверяло, что не потеряло ни одного бойца регулярной армии. В МВД Украины опровергли этот фейк.

Заявление опубликовал советник МВД Антон Геращенко.

Экс-депутат поинтересовался, в чем смысл подобной лжи, когда существуют множество видеодоказательств с российскими трупами.

— Правда ведь все равно вылезет наружу. Представитель МинОбороны РФ на брифинге сказал, что среди сил вторжения — потерь нет! А вот волонтёры сделали видео за последние два дня, где показали что потерь очень, очень много и это только начало !, — акцентировал Антон Геращенко



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