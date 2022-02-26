США присоединяются к Европейскому Союзу по введению прямых санкций против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Укринформ.

По ее словам, президент Джо Байден принял это решение после телефонного разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

— Соединенные Штаты присоединяются к ним (странам ЕС – ред.) в отношении санкций против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов российской команды национальной безопасности. Я ожидаю, что у нас будут конкретные детали сегодня во второй половине дня, — сказала Джо Псаки журналистам.

В четверг среди лиц, против которых Вашингтон объявил санкции, Путина не было, но Байден отметил, что этот вариант «находится на столе».

— С самого начала этого конфликта, и даже раньше, сильная позиция президента заключалась в том, чтобы действовать и делать шаги согласованно с нашими европейскими партнерами, и это, безусловно, является доказательством этого, — сказала представитель Белого дома.

Как сообщалось, министры иностранных дел ЕС внесли президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в список подсанкционных лиц.

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