США присоединяются к Европейскому Союзу по введению прямых санкций против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Укринформ.
По ее словам, президент Джо Байден принял это решение после телефонного разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
— Соединенные Штаты присоединяются к ним (странам ЕС – ред.) в отношении санкций против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов российской команды национальной безопасности. Я ожидаю, что у нас будут конкретные детали сегодня во второй половине дня, — сказала Джо Псаки журналистам.
В четверг среди лиц, против которых Вашингтон объявил санкции, Путина не было, но Байден отметил, что этот вариант «находится на столе».
— С самого начала этого конфликта, и даже раньше, сильная позиция президента заключалась в том, чтобы действовать и делать шаги согласованно с нашими европейскими партнерами, и это, безусловно, является доказательством этого, — сказала представитель Белого дома.
Как сообщалось, министры иностранных дел ЕС внесли президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в список подсанкционных лиц.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух городах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Ранее сообщалось, что жителям города Вознесенск Николаевской области сообщили в возможном авиаударе и направили в укрытия. Видеообращение к жителям города в Facebook разместил мэр Евгений Величко.
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США присоединяются к Европейскому Союзу по введению прямых санкций против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Укринформ.
По ее словам, президент Джо Байден принял это решение после телефонного разговора с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
— Соединенные Штаты присоединяются к ним (странам ЕС – ред.) в отношении санкций против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов российской команды национальной безопасности. Я ожидаю, что у нас будут конкретные детали сегодня во второй половине дня, — сказала Джо Псаки журналистам.
В четверг среди лиц, против которых Вашингтон объявил санкции, Путина не было, но Байден отметил, что этот вариант «находится на столе».
— С самого начала этого конфликта, и даже раньше, сильная позиция президента заключалась в том, чтобы действовать и делать шаги согласованно с нашими европейскими партнерами, и это, безусловно, является доказательством этого, — сказала представитель Белого дома.
Как сообщалось, министры иностранных дел ЕС внесли президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в список подсанкционных лиц.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух городах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Ранее сообщалось, что жителям города Вознесенск Николаевской области сообщили в возможном авиаударе и направили в укрытия. Видеообращение к жителям города в Facebook разместил мэр Евгений Величко.