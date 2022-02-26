Власти Ирландии сообщили о немедленной отмене визовых требований для всех украинцев.

Министр юстиции Хелен Макенти сообщила 25 февраля, что соответствующий устав вступает в силу немедленно.

Люди, которые планируют выехать из Украины и отправиться в Ирландию, могут в ближайший период делать это без визы, если они считают, что путешествовать безопасно.

У тех, кто путешествует в Ирландию без визы в течение этого периода, будет 90 дней по прибытии, чтобы упорядочить свое положение.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Ранее сообщалось, что жителям города Вознесенск Николаевской области сообщили в возможном авиаударе и направили в укрытия. Видеообращение к жителям города в Facebook разместил мэр Евгений Величко.