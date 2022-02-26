Крупнейшие мировые производители автомобилей останавливает отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий с 24 февраля.

Об этом пишет издание Ведомости.

Автомобили Audi, прошедшие российскую таможню и запланированные к отгрузке со склада импортера, будут отправлены в адрес дилерских центров по ранее сформированным документам. О возобновлении отгрузок и ценовых условиях Audi собирается проинформировать клиентов дополнительно.

Подобное письмо также пришло от американского концерна General Motors (продает автомобили Chevrolet в России), рассказали источники в лизинговых компаниях.

Сообщения схожего содержания ожидаются также от Volkswagen и чешской Skoda. Другой источник говорит, что завершил отгрузки и британский Land Rover, и попадут на российский рынок только те автомобили, которые на 24 февраля были уже в пути.

Аналогичная ситуация и с немецким брендом Porsche.

Напомним, Канада «решительно поддерживает» исключение России из банковской системы SWIFT после новых санкций против агрессора от ЕС и США.