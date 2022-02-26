Оттава «решительно поддерживает» исключение России из банковской системы SWIFT после новых санкций против агрессора от ЕС и США.

Об этом пишет Le Figaro.

Джастин Трюдо объявил о третьем пакете санкций, который будет нацелен на Владимира Путина и Сергея Лаврова.

Канада также обещает наказать белорусского диктатора Александра Лукашенко, принимающего участие в нападении на Украину.

Напомним, под нажимом Великобритании и других членов ЕС правительство Германии готово поддержать отключение России от SWIFT.

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Ранее сообщалось, что жителям города Вознесенск Николаевской области сообщили в возможном авиаударе и направили в укрытия. Видеообращение к жителям города в Facebook разместил мэр Евгений Величко.