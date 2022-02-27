Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призывает министров культуры стран Есропейского Союза блокировать пропагандистские каналы России у себя в странах.

«Призывы продолжаются. Подорвем информационный десант врага. Сегодня также направил письмо министрам культуры ЕС с просьбой блокировать пропагандистские каналы России у себя в странах», - написал он в Телеграм-канале.

Также он выразил надежду на скорый и конкретный ответ от коллег.

«Блокируя кремлевскую машину лжи, мы сможем способствовать остановке российской военной агрессии в Украине», - подытожил министр.

Напомним, пользователи из России не могут регистрировать новые аккаунты в Twitter.