Пользователи из России не могут регистрировать новые аккаунты в Twitter.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как известно, россияне жаловались на доступ к соцсети — некоторые не могли зайти в Twitter без включенного VPN. Подобные ограничения действовали для пользователей нескольких российских провайдеров, среди которых МТС, Мегафон и Ростелеком.
— Теперь же Twitter полностью ограничил возможность регистрации новых пользователей для жителей России. «Спасибо! Ждём Facebook и Instagram!, — написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Пользователи из России не могут регистрировать новые аккаунты в Twitter.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как известно, россияне жаловались на доступ к соцсети — некоторые не могли зайти в Twitter без включенного VPN. Подобные ограничения действовали для пользователей нескольких российских провайдеров, среди которых МТС, Мегафон и Ростелеком.
— Теперь же Twitter полностью ограничил возможность регистрации новых пользователей для жителей России. «Спасибо! Ждём Facebook и Instagram!, — написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.