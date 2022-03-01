Мэр Сенкевич поблагодарил жителей Баштанского и Снигиревского районов (последний сейчас тоже входит в Баштанский), которые вместе с военными отбили нападение на область.

Слова благодарности он сказал в прямом эфире в соцсетях.

— Хочу сказать огромное спасибо жителям Снигиревки, Баштанки и окрестных сел, поселков, где люди без оружия, с подручными средствами, коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика, оккупанта и трощили их чем попало. Забирали у них технику, разбирали, разбивали колонны на части и выгоняли их из Николаевской области. Я хочу поблагодарить вас. Вы — молодцы, вы — настоящие Герои. Сегодня день Снигиревки, день Баштанки, всех этих сел. Баштанский район, Снигиревский, спасибо вам, друзья, за вашу работу. Вы защищаете, как настоящие украинские тигры, - сказал мэр.

Он также рассказал, что на востоке нашей области уже объявили «сафари».

— Ну а те парни, которые не хотят сдаваться и прячутся по лесам нашим и степям в канавах… Я слышал о таком деле как «баштанское и снигиревское сафари». Их уже ищут наши охотники, чтобы они или сдались, или остались навсегда на украинской земле, куда пришли с войной, - сказал он..

Ранее жители Баштанского района показали последствия боя под Снигиревкой. На кадрах видно разбросанные части тела убитого российского оккупанта. Также двое российских военных сдались в плен.

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич в блиц-интервью Украинской правде рассказал о ситуации в городе.