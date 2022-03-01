Жители Баштанского района показали последствия боя под Снигиревкой. На кадрах видно разбросанные части тела убитого российского оккупанта.

Также на видео показали подбитый российский КрАЗ.

«Русский солдат, будь уверен, тебя встретят на Николаевщине не цветами, а огнём», — говорится в Telegram-канале НикВести.

Отметим, что колонна захватчиков двинулась дальше, но не без потерь. Также двое российских военных сдались в плен.

«А эти два парня, также под Снигиревкой на Николаевщине, сдались в плен, их руки и ноги целы, они имеют шанс вернуться живыми к своим семьям по итогам войны. Это показательная история всем, кто придет с войной на нашу землю!», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители села Явкино в Баштанском районе преградили дорогу колонне российских оккупантов.

Напомним, по Николаевщине идет перемещение трех колонн военной техники РФ, по ним работают силы ЗСУ.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.