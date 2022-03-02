Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Правительство Украины открыло новую горячую линию для оперативного сбора запросов по гуманитарным вопросам. Она будет работать в круглосуточном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Горячая линия работает по номеру 1545. Звонки с телефонов мобильных операторов - бесплатные.
На линию можно обращаться с такими вопросами:
Для граждан Украины, находящихся за границей, номер телефона правительственной горячей линии +38 044 284 19 15. Оплата - по тарифам соответствующего оператора связи.
Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня, 2 марта, николаевский гуманитарный штаб начал работать на оказание помощи гражданскому населению.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Правительство Украины открыло новую горячую линию для оперативного сбора запросов по гуманитарным вопросам. Она будет работать в круглосуточном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
Горячая линия работает по номеру 1545. Звонки с телефонов мобильных операторов - бесплатные.
На линию можно обращаться с такими вопросами:
Для граждан Украины, находящихся за границей, номер телефона правительственной горячей линии +38 044 284 19 15. Оплата - по тарифам соответствующего оператора связи.
Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня, 2 марта, николаевский гуманитарный штаб начал работать на оказание помощи гражданскому населению.