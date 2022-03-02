С сегодняшнего дня, 2 марта, николаевский гуманитарный штаб начал работать на оказание помощи гражданскому населению.

Об этом пишет глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Начинают развозить продукты питания и товары первой необходимости нуждающимся маломобильным группам населения во всех районах города. Телефон координатора по этому направлению — 0935067679.

— Большая просьба: не оставайтесь равнодушными к окружающим и если рядом с Вами живут пожилые люди, которым нужна помощь — помогайте сами или сигнализируйте в наш штаб, — просит Анна Замазеева.

Она уведомляет, что некоторые населенные пункты в окрестностях Николаева оказались «отрезанными» от города, поэтому этот вопрос выносен в отдельное направление. Телефон координатора по этому направлению — 0935040098.

— В центре Николаева, в районе пересечения Соборной и Шевченко, работают пункты приема гуманитарной помощи. Если Вы имеете возможность и хотите помочь нуждающимся, приносите все туда, — добавила глава облсовета.

Всех волонтеров, которые готовы присоединиться к развозу помощи гражданам в своих районах, просят обращаться к координатору — 0935067679.

— Наши подразделения ВСУ и территориальной обороны работают и защищают регион от рашистского нашествия. Работают они с отличием! А нам сегодня нужно сделать все, чтобы помочь тем, кто рядом с нами и в этом нуждается, — считает Анна Замазеева.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.