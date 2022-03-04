В Херсоне заканчиваются медикаменты, нужен инсулин, нужно детское питание. В городе началось мародерство, заявил мэр Херсона Игорь Колыхаев в эфире телеканала Рада.

— Действительно, нужны самые необходимые медикаменты для людей разного возраста. Особенно для людей преклонного возраста. Идет война. Люди умирают и так же рождаются маленькие дети. Я их называю детьми войны. Сейчас готовится оборудование для эфиров на телекомпании, которые будут показывать, что необходимо для нашего региона. В первую очередь идет вопрос о зеленом коридоре, который необходим для Херсона и области, - говорит городской голова.

По словам Игоря Колыхаева, жителям Херсона продукты раздают бесплатно.

— Запускаем хлебокомбинаты для того, чтобы можно было выпекать хлеб. Работают волонтеры. Всем благодарен. Мы вместе с вами. Мы держимся. Мы идем дальше, чтобы город жил и в городе была жизнь. Мы надеемся на переговоры. Для решения вопроса по зеленому коридору для гуманитарного конвоя. Я уверен, что мы все таки получим поставки, которые необходимы для жизнедеятельности города. Я уверен, что будет зеленый коридор.

Херсонский городской голова рассказал также, что медицинская инфраструктура работает на 100%.

Ранее сообщалось, что в Херсоне 4 марта будут снимать пропагандистское кино о «любви к россиянам».