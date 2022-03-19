19 марта начался 24-й день полномасштабного вторжения России в Украину.

На подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны.

Неудачи в продвижении войск в ходе наземной операции враг пытается компенсировать нанесением ракетно-бомбовых ударов с применением как высокоточного оружия, так и бомбардировкой боеприпасами неизбирательного действия. В частности, российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Снигирёвке в Николаевской области.

После обстрела оккупационными войсками драмтеатра в Мариуполе из-под обломков удалось спасти 130 человек. Судьба еще сотен находившихся там людей пока неизвестна. Город остается в осаде и под постоянными обстрелами.

Накануне оккупационные войска также обстреляли Львов, попав в авиаремонтный завод, Киев, Краматорск, Сумы, Авдеевку, село Наталивка Запорожской области и другие населенные пункты.

В Генштабе ВСУ отметили, что военное руководство России пытается восстановить боеспособность подразделений и планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения 102-й российской военной базы в Армении. Также сообщается, что некоторые российские военные отказываются участвовать в боевых действиях после столкновений с украинскими защитниками.

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Утреннее видеообращение военного губернатора Виталия Кима:

«Вчера орки подло ударили ракетой по нашим спящим солдатам. До сих пор идет спасательная операция. Я не хочу об этом говорить, потому что жду официальные данные от ВСУ.

Мы готовимся к посевной, развозим и эвакуируем людей – потихоньку двигаемся.

По военной части – зачищаем села, отодвигаем орков-мудаков. Комментировать тоже сильно тут не хочу».

Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят Словакии американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо ее систем ПВО С-300, которые та планирует передать Украине, говорится на сайте Минобороны Нидерландов.

Отмечается, что системы Patriot установят неподалеку от авиабазы в Сляче, расположенной в центральной Словакии.

— Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. Словакия граничит с Украиной. Patriot будут работать со середины апреля максимум 6 месяцев, — говорится в сообщении.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал подписчикам о людях, которые временно выехали, но продолжают помогать городу.

Смертельно-ранящие осколки, которые врач Сергей Смирный собрал на территории 3-й городской больницы Николаева.