Фото: The New York Times

Двадцать третий день войны в Николаевской области начался с серии авиаударов по Николаеву и Вознесенску.

В Николаеве авиационным обстрелам подверглись Центральный, Ингульский и Корабельный районы города. К ликвидации последствий привлечены спасатели: они тушат пожары и разбирают обломки разрушенных зданий.

По Украине минувшей ночью крылатая ракета ударила по территории в районе Львовского аэропорта, в Харькове до сих пор тушат пожар на рынке Барабашово, который начался еще вчера после обстрела. Горячими точками остаются Киев, Харьков. Сумы, Чернигов, Лисичанск, Рубежное, Северодонецк. Мариуполь. Марьинка, Верхнетроецкое.

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08:10 Вследствие авиаударов частично обесточены жилые дома в Центральном, Корабельном районе. Перебои с электричеством также есть в Вознесенске.

08:00 Власти Вознесенска сообщают жителям, что сегодня в течение дня нужно быть готовыми быстро укрываться в убежища, иметь с собой запас еды и воды. Авиаудары могут продолжаться…



