В Украине продолжается война, начатая Российской Федерацией.

В Мерефе (Харьковская область) рано утром в результате российского обстрела были разрушена школа и дом культуры, в Киеве российская ракета попала в многоэтажку.

В ООН говорят о том, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло, по самым скромным оценкам, как минимум 636 человек среди гражданского населения, еще 1125 были ранены.

В Снигиревке с самого утра снова воздушная тревога - идут обстрелы со стороны россиян. Вчера вечером глава Снигиревской громады Инна Бойко предупреждала местных жителей о возможном обстреле со стороны российских военных.

В Вознесенске вчера был обстрелян пятиэтажный жилой дом, частично разрушена крыша и стены, сообщает ГСЧС.

В Николаеве ночь прошла спокойна. В части города все еще не восстановлено электроснабжение после недавних обстрелов. Также частично отсутствует вода и отопление, не работает интернет. Специалисты «Николаевоблэнерго» и городских коммунальных служб продолжают работы по ремонту электросетей.

В ООН говорят о том, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло, по самым скромным оценкам, как минимум 636 человек среди гражданского населения, еще 1125 были ранены.

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Сводка ГСЧС за прошедшие сутки по Николаевской области:

Пожарные Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области 9 раз привлекались к тушению пожаров на территории региона. Очень волнует тот факт, что увеличилось количество возгораний на открытых территориях.

В течение суток 16 марта пожарные 23, 25, 14, 21 и 12 государственных пожарно-спасательных частей ликвидировали горение сухой травы, мусора, кустарников в экосистемах на общей площади свыше 19,5 га.

На территории Новоодесского лесничества горела сухая трава, хвойный настил, и огонь перекинулся на хвойные деревья. Пожар был потушен совместными усилиями трех пожарно-спасательных отделений 21 ДПРЧ, работников и техники лесхоза, а также местного населения на общей площади 4,5 га.

Привели к горению в большинстве случаев неосторожное обращение с огнем.

Также зафиксирован пожар защитного кожуха дымохода в помещении котельной жилого дома в г. Первомайске, который огнеборцы 23 ДПРЧ потушили в 10:08 на площади 1 кв. м, не допустив распространения огня на жилье.

А в 14:20 очередной караул 14 ДПРЧ ликвидировал горение автомобиля Daewoo Lanos, загоревшегося на ходу в пгт Домановка Вознесенского района.

В результате вражеских обстрелов произошло частичное разрушение стен и кровли 5-ти этажного жилого дома в Вознесенске. Аварийно-спасательным отделением 12 ДПРЧ на автомобиле САРМ-Л осуществлен разбор строительных конструкций и приняты меры по предотвращению разрушения несущих конструкций.

08:30 ВСУ уничтожили командный пункт 35-й общевойсковой армии РФ и 10 единиц авиации врага - утренняя сводка Генштаба ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал о действиях врага и оборонных усилиях украинских защитников по состоянию на 06:00 четверга, 17 марта. Главные факты:

Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.

ВСУ продолжают наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ, потери врага уточняются.

Воздушные силы ВСУ и противовоздушная оборона украинской Сухопутных войск за сутки уничтожила десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели лётчиков уточняется.

Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.

Российские оккупанты продолжают коварно действовать в информационном пространстве — осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и сил обороны. Также враг продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения, так называемой «специальной операции» среди собственного населения.

Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил РФ участвовать в войне на территории Украины.