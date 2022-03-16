Среда, 16 марта, идёт 21-й день войны в Украине. Минувшие сутки в Николаеве запомнились успешным контрнаступлением Вооруженных сил Украины в сторону херсонского направления, а также началом эвакуации жителей сёл на границе Николаевщины и Херсонщины.

Больше всего пострадали села Луч, Шевченково, Котлярёво, Посад Покровское, Мирное, Зелёный Гай, Новогригорьевка.

Также в Николаеве продолжают восстанавливать коммуникации, поврежденные вследствие обстрелов. Речь идет о ремонте сетей водоканала и электросетей облэнерго.

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В связи с отсутствием электроснабжения на подстанциях КП «Николаевэлектротранс» движение временно осуществляется по следующим маршрутам:

Маршруты троллейбусов:

микрорайон Намыв – улица Пушкинская.

Маршруты трамваев:

№1 (по сокращенному маршруту "Яхт-клуб - 4-я Слободская").

После восстановления электроснабжения информация о движении троллейбусов и трамваев будет обновлена.

Сегодня, 16 марта, в Николаев прибыл гуманитарный груз из Италии, Германии и США. Об этом сообщают в отделе по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

Как отметил командующий, гуманитарная помощь состоит из самого необходимого — детского питания Fondazione Francesca Rava из Италии, консервированных супов от Ukraine-Hilfe Berlin из Германии, шовных материалов и медикаментов от MedGlobal из США. Вес посылки — 15 тонн.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 марта ориентировочно составили:

личного состава — около 135800 человек,

танков — 430 ед,

430 ед, боевых бронированных машин — 1375 ед,

1375 ед, артиллерийских систем — 190 ед,

190 ед, РСЗО — 70 ед,

70 ед, средства ПВО — 43 ед,

43 ед, самолетов — 84 ед,

84 ед, вертолетов — 108 ед,

108 ед, автомобильной техники — 819 ед,

819 ед, корабли/катера — 3 ед,

3 ед, цистерн с ГСМ — 60,

60, БПЛА оперативно-тактического уровня — 11.

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Николаевоблтеплоэнерго сообщает, что из-за отсутствия электроснабжения временно не раюотают отделные котельные в Корабельном, Ингульском и Центральном районах города. Не в работе также один объект в Заводском районе. По мере появления света будут возобновлять работу котельных и подачу тепла горожанам.

Появлась спутниковая фотография горящей техники российских оккупантов в Херсонском аэропорту возле Чернобаевки. Как известн, вчера, 16 марта, ВСУ нанесли ряд успешных ударов по позициям России в Херсонской области, что заставила врага отступать за Днепр.

А так это выглядело со стороны села Камышаны.