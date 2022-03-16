Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Среда, 16 марта, идёт 21-й день войны в Украине. Минувшие сутки в Николаеве запомнились успешным контрнаступлением Вооруженных сил Украины в сторону херсонского направления, а также началом эвакуации жителей сёл на границе Николаевщины и Херсонщины.
Больше всего пострадали села Луч, Шевченково, Котлярёво, Посад Покровское, Мирное, Зелёный Гай, Новогригорьевка.
Также в Николаеве продолжают восстанавливать коммуникации, поврежденные вследствие обстрелов. Речь идет о ремонте сетей водоканала и электросетей облэнерго.
Читайте также репортаж за 15 марта.
Обновляется
10:16 В связи с отсутствием электроснабжения на подстанциях КП «Николаевэлектротранс» движение временно осуществляется по следующим маршрутам:
Маршруты троллейбусов:
Маршруты трамваев:
После восстановления электроснабжения информация о движении троллейбусов и трамваев будет обновлена.
10:13 Сегодня, 16 марта, в Николаев прибыл гуманитарный груз из Италии, Германии и США. Об этом сообщают в отделе по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.
Как отметил командующий, гуманитарная помощь состоит из самого необходимого — детского питания Fondazione Francesca Rava из Италии, консервированных супов от Ukraine-Hilfe Berlin из Германии, шовных материалов и медикаментов от MedGlobal из США. Вес посылки — 15 тонн.
09:50 Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 марта ориентировочно составили:
09:34 Жертвами российской агрессии в Украине стали уже 103 ребенка, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова
09:21 Актуальная карта боевых действий от Генштаба ВСУ
09:13 Николаевоблтеплоэнерго сообщает, что из-за отсутствия электроснабжения временно не раюотают отделные котельные в Корабельном, Ингульском и Центральном районах города. Не в работе также один объект в Заводском районе. По мере появления света будут возобновлять работу котельных и подачу тепла горожанам.
08:58 Появлась спутниковая фотография горящей техники российских оккупантов в Херсонском аэропорту возле Чернобаевки. Как известн, вчера, 16 марта, ВСУ нанесли ряд успешных ударов по позициям России в Херсонской области, что заставила врага отступать за Днепр.
А так это выглядело со стороны села Камышаны.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Среда, 16 марта, идёт 21-й день войны в Украине. Минувшие сутки в Николаеве запомнились успешным контрнаступлением Вооруженных сил Украины в сторону херсонского направления, а также началом эвакуации жителей сёл на границе Николаевщины и Херсонщины.
Больше всего пострадали села Луч, Шевченково, Котлярёво, Посад Покровское, Мирное, Зелёный Гай, Новогригорьевка.
Также в Николаеве продолжают восстанавливать коммуникации, поврежденные вследствие обстрелов. Речь идет о ремонте сетей водоканала и электросетей облэнерго.
Читайте также репортаж за 15 марта.
Обновляется
10:16 В связи с отсутствием электроснабжения на подстанциях КП «Николаевэлектротранс» движение временно осуществляется по следующим маршрутам:
Маршруты троллейбусов:
Маршруты трамваев:
После восстановления электроснабжения информация о движении троллейбусов и трамваев будет обновлена.
10:13 Сегодня, 16 марта, в Николаев прибыл гуманитарный груз из Италии, Германии и США. Об этом сообщают в отделе по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.
Как отметил командующий, гуманитарная помощь состоит из самого необходимого — детского питания Fondazione Francesca Rava из Италии, консервированных супов от Ukraine-Hilfe Berlin из Германии, шовных материалов и медикаментов от MedGlobal из США. Вес посылки — 15 тонн.
09:50 Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 марта ориентировочно составили:
09:34 Жертвами российской агрессии в Украине стали уже 103 ребенка, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова
09:21 Актуальная карта боевых действий от Генштаба ВСУ
09:13 Николаевоблтеплоэнерго сообщает, что из-за отсутствия электроснабжения временно не раюотают отделные котельные в Корабельном, Ингульском и Центральном районах города. Не в работе также один объект в Заводском районе. По мере появления света будут возобновлять работу котельных и подачу тепла горожанам.
08:58 Появлась спутниковая фотография горящей техники российских оккупантов в Херсонском аэропорту возле Чернобаевки. Как известн, вчера, 16 марта, ВСУ нанесли ряд успешных ударов по позициям России в Херсонской области, что заставила врага отступать за Днепр.
А так это выглядело со стороны села Камышаны.