Группа компаний «Прометей» продолжает финансирование корпоративной программы поддержки армии Украины и направила очередной транш в размере 500 тысяч гривен на закупку гуманитарной помощи региональным подразделениям ВСУ и ТРО.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении также отмечается, что на уровне с обеспечением продовольственной безопасности данное направление деятельности для Группы сейчас стратегическое.

Все выделенные внутри программы средства направляются исключительно на нужды фронта и локальной защиты.

«Кроме продовольственной номенклатуры, по информации, предоставленной нам представителями Николаевской ОВА, для нашей армии необходимыми товарами являются рации, бронежилеты, медикаменты, термобелье, обувь и прочее. Именно из этого перечня сейчас ведется работа», – уточнили в компании.

Отмечается, что в условиях войны основным фактором риска большой доли бизнес-процессов является логистическая составляющая.

«Первоочередной задачей координационного штаба «Прометея» является даже не снижение рисков, а устранение их на этапе планирования доставки. От этого зависит не сколько целостность груза, сколько жизнь и здоровье команды перевозчиков», - отметили в пресс-службе компании «Выделение в адрес армии Украины очередного транша в размере 0,5 миллиона гривен – это продолжение выполнения нашей программы поддержки Вооруженных сил Украины. Все наши предприятия и координационный штаб объединили усилия для помощи украинской армии. Мы верим и не сомневаемся в победе наших бойцов в войне со страной – агрессором, страной – преступником. Сильная страна, сильный президент, сильный губернатор, сильный Прометей! Вместе к победе!», - заявил владелец Группы Компаний «Прометей» Рафаэль Гороян.

Ранее сообщалось, что компания «Прометей» готовит очередную партию гуманитарной помощи Вооруженным силам Украины и территориальной обороне.

Напомним, в рамках программы поддержки армии компания «Прометей» передала ВСУ и территориальной обороне квадроцикл Polaris и кроссовер Renault Duster.