Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Компания «Прометей» готовит очередную партию гуманитарной помощи Вооруженным силам Украины и территориальной обороне.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
— Несмотря на ухудшение гуманитарной ситуации и значительное снижение бизнес активности в целом по региону, компания «Прометей» продолжает работу по поддержке региональных военных подразделений. Чтобы помочь нашей армии и обеспечить максимальную поддержку, компания начала действовать в этом направлении практически сразу после вторжения российского агрессора в Украину, – отмечается в сообщении компании.
На данный момент «Прометей» сконцентрирован на следующих направлениях:
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНСКИХ ЗАЩИТНИКОВ.
В рамках этого направления компанией создан координационный штаб, который в режиме 24/7 курирует гуманитарные проекты. Функционирование межрегионального склада гуманитарной помощи способствует обеспечению непрерывного процесса поставок в адрес региональных воинских подразделений.
Штаб координирует полный цикл помощи:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Этот блок курирует поддержку фермерских агрохозяйств в условиях военного времени, в частности – реализацию Специальных программ финансирования фермеров. Кроме того, направление отвечает за обеспечение посевной.
— Ежедневная работа наших производственных компаний, координационного центра «Прометея» – это поддержка наших защитников, которые круглосуточно несут службу и делают все возможное для нашей победы!, – отметили в пресс-службе компании
Напомним, в рамках программы поддержки армии компания «Прометей» передала ВСУ и территориальной обороне квадроцикл Polaris и кроссовер Renault Duster.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Компания «Прометей» готовит очередную партию гуманитарной помощи Вооруженным силам Украины и территориальной обороне.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
— Несмотря на ухудшение гуманитарной ситуации и значительное снижение бизнес активности в целом по региону, компания «Прометей» продолжает работу по поддержке региональных военных подразделений. Чтобы помочь нашей армии и обеспечить максимальную поддержку, компания начала действовать в этом направлении практически сразу после вторжения российского агрессора в Украину, – отмечается в сообщении компании.
На данный момент «Прометей» сконцентрирован на следующих направлениях:
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНСКИХ ЗАЩИТНИКОВ.
В рамках этого направления компанией создан координационный штаб, который в режиме 24/7 курирует гуманитарные проекты. Функционирование межрегионального склада гуманитарной помощи способствует обеспечению непрерывного процесса поставок в адрес региональных воинских подразделений.
Штаб координирует полный цикл помощи:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Этот блок курирует поддержку фермерских агрохозяйств в условиях военного времени, в частности – реализацию Специальных программ финансирования фермеров. Кроме того, направление отвечает за обеспечение посевной.
— Ежедневная работа наших производственных компаний, координационного центра «Прометея» – это поддержка наших защитников, которые круглосуточно несут службу и делают все возможное для нашей победы!, – отметили в пресс-службе компании
Напомним, в рамках программы поддержки армии компания «Прометей» передала ВСУ и территориальной обороне квадроцикл Polaris и кроссовер Renault Duster.