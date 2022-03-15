Компания «Прометей» готовит очередную партию гуманитарной помощи Вооруженным силам Украины и территориальной обороне.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Несмотря на ухудшение гуманитарной ситуации и значительное снижение бизнес активности в целом по региону, компания «Прометей» продолжает работу по поддержке региональных военных подразделений. Чтобы помочь нашей армии и обеспечить максимальную поддержку, компания начала действовать в этом направлении практически сразу после вторжения российского агрессора в Украину, – отмечается в сообщении компании.

На данный момент «Прометей» сконцентрирован на следующих направлениях:

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНСКИХ ЗАЩИТНИКОВ.

В рамках этого направления компанией создан координационный штаб, который в режиме 24/7 курирует гуманитарные проекты. Функционирование межрегионального склада гуманитарной помощи способствует обеспечению непрерывного процесса поставок в адрес региональных воинских подразделений.

Штаб координирует полный цикл помощи:

выделение денежные ресурсов для закупки амуниции, продовольственных товаров, медицинских препаратов и других материально-технических средств для передачи в зоны региональных боевых действий;

поиск поставщиков в Украине и за ее границами;

организация региональной логистики;

организация передачи автотранспорта для нужд региональных подразделений украинской армии.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Этот блок курирует поддержку фермерских агрохозяйств в условиях военного времени, в частности – реализацию Специальных программ финансирования фермеров. Кроме того, направление отвечает за обеспечение посевной.

— Ежедневная работа наших производственных компаний, координационного центра «Прометея» – это поддержка наших защитников, которые круглосуточно несут службу и делают все возможное для нашей победы!, – отметили в пресс-службе компании

Напомним, в рамках программы поддержки армии компания «Прометей» передала ВСУ и территориальной обороне квадроцикл Polaris и кроссовер Renault Duster.