Украина не сможет выполнить ультиматум российской федерации, потому что для его выполнения необходимо полностью уничтожить украинский народ.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью европейским СМИ, отрывок из которого обнародовало «Суспільне».

— Украина не сможет выполнить ультиматум. Мы не сможем этого физически сделать. Как можно это сделать? Надо всех уничтожить — тогда их ультиматум будет автоматически выполнен. Например, «отдайте нам Харьков, отдайте нам Мариуполь, отдайте нам Киев». Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни Президент — мы не сможем этого сделать. Мы даже видим это в оккупированных городах. В Мелитополе, Бердянске, в этом направлении. Когда они (российские войска, — прим.) заходят, люди не отдают. Они поднимают флаг, люди снимают. Они убили человека, да, люди спрятались, но ночью пришли и снова сняли флаг. Что вы хотите? Всех нас уничтожить? Мы можем выполнить ультиматум только тогда, когда нас не будет, — подчеркнул Владимир Зеленский.