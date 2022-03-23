В среду, 23 марта, идет 28-й день полномасштабного вооруженного вторжения Российской Федерации в Украину.

Ночью Николаев подвергся обстрелам, раздавалась воздушная тревога. Информация по разрушениям уточняется. Также тревога была по ряду других территорий Николаевщины. Утром ситуация стабильная.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

В Пентагоне отметили, что еще одной серьезной проблемой для оккупантов под Николаевом и на Харьковщине стали тотальные обморожения у рядового личного состава, который перед войной не обеспечили даже качественной теплой одеждой.

Читайте репортаж за 22 марта.

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Виталий Ким объяснил, почему участилось объявление воздушных тревог и почему их не всегда дают во время обстрелов.

Он отметил, что когда оккупанты стреляют артиллерией («Грады», «Смерчи», «Ураганы»), воздушную тревогу не успевают давать, поскольку снаряды летят меньше нескольких минут.

При этом сейчас часто объявляют тревогу из-за того, что российские войска стали обстреливать территорию Украины из кораблей, базирующихся возле крымского полуострова. Тревога обычно объявляется на большей части территории нашей страны, поскольку никто не знает, куда летят эти ракеты.

Утренний Ким:

В Николаеве в результате последних обстрелов российскими войсками погибли два человека.

На Николаевщине зарегистрировали 8 первых дополнительных добровольческих батальонов.

Кроме того, по его сведениям, из Крыма начинают выезжать люди, вероятно, опасаясь наступления Украины.

— Мы понимаем, что происходит у военных у орков, какие настроения, они проводят ротацию. Но, показательно, крымчане, которые знают, что происходит, сейчас не массово бегут, но начинают перемещаться в сторону России, — отметил он.





Также ночью произошел пожар складского здания и 5 автомобилей, припаркованных рядом. Площадь возгорания 250 кв м².

Мы часто благодарим ВСУ сегодня, но немаловажно ценить сейчас также труд спасателей, которые в любое время суток каждый день тушат пожары и обезвреживают снаряды. Спасибо сотрудникам ГСЧС.

Ракетным обстрелом ночью россияне разрушили двухэтажный жилой дом в Ингульском районе Николаева.

Россия не оставляет планов по высадке морского десанта, если не на Одессу, то на Очаков, сообщает военный эксперт @CasusBellii, публикуя карту, которая, с его слов, была найдена у российских солдат.

«В данный момент войска России с трудом продвигаются в Николаеву. Но в случае успешной десантной операции в Очакове, можно было бы открыть новый фронт, зайти в Николаев с тыла, окружить его и изолировать Одессу», - пишет он.

Очевидно, что автор сделал только лшь предположения, основанное на российской карте и концентрации флота в Черном море. При этом несколько раз мы получали сигналы от жителей Кинбурнкой косы о технике, которая заезжала в село Василевка на берегу Днепровского залива.

Внимание, жители Николаева. На месте вчерашних обстрелов зафиксировано множество касетных осколочных боевых элементов РСЗО. Выглядят они вот так.

Особенно много таких неразорвавшихся снарядов на улицах Авангардной и Южной, - сообщают в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Пожалуйста, обходите места обстрелов стороной, не трогайте эти осколки.

Это небезопасно! Предупредите знакомых и перешлите фото, как выглядит неразорвавшийся касетный снаряд.

Список работающих аптек в Николаевской области по состоянию на 08:30 23 марта.

Напоминаем, что аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

Главное к 09:00 в Украине: