Экс-вице-мэр Николаева Александр Омельчук выступил против сноса рекламных конструкций, которые непригодны для обустройства противотанковых ежей на блокпостах города.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, о такой инициативе сообщил военный губернатор Виталий Ким. После чего в с улиц Николаева начали убирать билборды.

Александр Омельчук, который с началом войны вступил в ряды теробороны, указал, что такой бизнес сегодня вместе со всеми воюет ради победы Украины.

— Сейчас не время для полутонов, поэтому пишу как есть: Я против варварского сноса рекламных конструкций. Это же легальный украинский бизнес, который платит налоги, зарплаты сотрудникам, жертвует деньги на помощь армии, достаёт для её нужд всё, что может! И сегодня вместе со всеми воюет ради нашей Победы!, – сообщил он.

Он добавил, что стоимость одного билборда порядка 5 тысяч долларов и указал, что такие конструкции не подходят для баррикад и противотанковых ежей.

— Зачем же уничтожать призматроны, стоимостью более 5 тысяч долларов? Это что, заказ или вредительство? Из них не сделать ни баррикаду, ни противотанковый ёж! Если нужны материалы для средств обороны – скажите! Сами всё сделаем! Да, собственно уже делаем! Или реклама – это наша самая большая проблема сегодня?!, – добавил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.