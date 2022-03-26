Здание разрушенной больницы в Николаеве. Фото: Сергей Кононенко

26 марта идут 31-е сутки противостояния Украины полномасштабной российской агрессии. По информации Генштаба, на отдельных направлениях враг не оставляет попыток ведения штурмовых действий, совершает авиационные налеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям Вооруженных Сил Украины. Успехов у россиян нет.

Также оккупанты продолжают принимать меры с целью восстановления боеспособности своих подразделений, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, чтобы подготовиться к возобновлению наступательных действий.

В Николаеве минувшие сутки прошли спокойно. Сообщений об обстрелах не поступало. В то же время часть населенных пунктов на севере области остаются временно оккупированными российскими захватчиками. Связи с ними нет из-за работы «глушилок».

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С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины в Николаевской области пострадали 28 детей, свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры.

По состоянию на утро 26 марта, на 31-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине, погибли уже 136 детей.

Ранения разной степени тяжести получили 199 детей. Больше всего пострадало детей в Киевской — 64, Харьковской — 44, Донецкой — 50, Черниговской — 38, Николаевской — 28, Луганской — 25, Запорожской — 17, Херсонской — 20 областях, Киеве — 16, Житомирской — 15 и Сумской — 14 областях.

Сообщается, что 24 марта 13-летняя девочка из поселка на Николаевщине в результате артобстрела российскими военными получила многочисленные ранения лица.

В Николаеве из-за неосторожного обращения с боеприпасами травмировался мужчина и погибла женщина. 25 марта возле одного из многоэтажных домов в микрорайоне ЮТЗ раздался взрыв.

Правоохранители выяснили, что в результате взрыва телесные повреждения получил 50-летний мужчина, а 48-летняя женщина погибла.

По словам потерпевшего, он за городом нашел снаряды, которые погрузил в багажное отделение автомобиля. После того, как приехал домой, вместе со знакомой начали доставать взрывоопасные предметы, которые во время этого сдетонировали.

В России уволили генерал-лейтенанта Сергея Киселя, который командовал 1-ой танковой армией Западного военного округа. Причиной стал провал так называемой «спецоперации», а по факту полномасштабной войны в Украине.

В разных районах Николаева будут организованы временные точки продажи овощей без наценки. Цены на товар будут ниже на 30-50% магазинных, уверяет городской голова Николаева.

Локации, где будет проходить такая продажа:

площадь Победы - через дорогу от супермаркета АТБ;

Ракетное Урочище - напротив части ГСЧС;

Намыв - на пересечении улиц Лазурная и Озерная;

Корабельный район - остановка «Универсам», возле дома по проспекту Богоявленскому, 285.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким считает, что война в Украине может быть закончена до мая.

— Легко не бывает, но я разделяю это мнение. Смотрю на ситуацию и, да, хочу в это верить. Война выигрывается деньгами, логистикой, людьми и так далее, а они там под санкциями, у них скоро ничего не будет. Кроме того, русские в своем большинстве не хотят воевать. Они понимают, что у них не получится. И время сегодня работает на нас. С каждым днем мы становимся сильнее, а они слабее. Поэтому я считаю, что есть перспективы, что война закончится быстро, - сказал Виталий Ким.

По его словам, украинская армия ищет любые способы, силы и средства, чтобы отбить россиян, уничтожить и прогнать из Украины. Подводя итоги месяца полноммасштабной войны, Виталий Ким отметил, что Украина — «самая лучшая страна в мире».