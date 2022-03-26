С начала войны России против Украины в Николаеве работает Telegram-канал волонтерской помощи «Николаев Help 24/7», который помогает людям узнать где можно получить помощь, а также координирует работу волонтеров и штабов.

Об этом в эфире рассказал волонтер, основатель Telegram-канала «Николаев Help 24/7», депутат Николаевского городского совета Юрий Степанец, пишет «Суспільне».

Он рассказал, что начал заниматься волонтерством, поскольку нет физической возможности воевать в рядах Вооруженных Сил Украины.

— В ВСУ, к сожалению, нет тележек, оснащенных специальным оружием, чтобы, знаете, в сидячем положении воевать. Поэтому я выбрал такой путь, чтобы быть полезным, несмотря на то, в каком положении ты – сидя, стоя, лежа. Я понимаю, что в режиме онлайн я могу быть более полезным, чем оффлайн. А как по-другому? Сейчас вся Украина – военно-гуманитарный штаб, кто как может помогает, чтобы каждый был на своем месте сейчас, – сказал Юрий Степанец.

Поэтому депутат решил создать Telegram-канал «Николаев Help 24/7», чтобы централизованно помогать людям.

— То есть, чтобы люди смогли понять, где они могут получить помощь, в каком районе, координировать работу волонтеров, штабов. Координировать работу также тех людей, которые хотят помочь из-за границы. Или размещать объявления о том, кто нуждается или оказывает помощь. Именно этим и занимаюсь уже почти месяц, – рассказал он.

Юрий Степанец также добавил, что российский оккупант не сможет победить Украину, потому что здесь воюет

— Как можно победить страну, в которой сегодня воюет все население? В частности, истории, которые я получаю из Telegram-канала, пишут: «Мы с сыном развозим гуманитарную помощь велосипедом. У сына сломался велосипед. Пожалуйста, если у кого есть небольшой велосипед, дайте, мы будем помогать». А эта история, когда старушка сбила огурцами беспилотник. Как можно победить эту страну?, – сказал Юрий Степанец.

Он также добавил, что готов сформировать отдельную маломобильную бригаду, чтобы также воевать: «Нашего боевого духа достаточно, ещё бы нам помогли оружием».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.