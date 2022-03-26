Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и медалями военнослужащих морской пехоты, батальоны которых дислоцируются в Николаевской области.

Об этом свидетельствует указ №169 от 25 марта 2022 года.

Владимир Зеленский наградил орденом за мужество ІІІ степени посмертно:

главного сержанта Васильчука Дмитрия Анатольевича (1-й отдельный батальон морской пехоты, базируется в Николаеве);

младшего сержанта Доскоча Станислава Юрьевича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

матроса Иванова Атанаса Ангеловича (1-й отдельный батальон морской пехоты, базируется в Николаеве);

старшего матроса Кисорца Александра Степановича (1-й отдельный батальон морской пехоты, базируется в Николаеве);

старшего матроса Компанийца Богдана Викторовича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

матроса Кочуланова Олега Игоревича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

солдата Куснежа Анатолия Франкевича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

старшего матроса Поливача Мирослава Владимировича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

старшего сержанта Соснова Александра Викторовича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

матроса Трохимчука Максима Александровича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве).

Медалью «За военную службу Украины» Владимир Зеленский наградил:

сержанта Компанийца Сергея Сергеевича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

матроса Микитюка Виталия Владимировича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

старшего лейтенанта Омелина Артема Андреевича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

старшего сержанта Томища Юрия Юрьевича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве);

сержанта Цигагенко Александра Геннадьевича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве).

Медалью «Защитника отечества» Владимир Зеленский удостоил штаб-сержанта Онишкевича Ивана Анатольевича (36-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцируется в Николаеве).

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.