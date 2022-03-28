Николаевщина, икона Архагела Михаила стоит на армейском окопе. Фото Petros Giannakouris/APnews

28 марта идут 33 сутки противостояния Украины масштабной российской агрессии. На юге страны основные усилия Вооруженных сил сосредотачиваются на организации обороны Кривого Рога, Запорожья и Николаева, удержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры.

Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, противник перенёс основные усилия на Восток (Мариуполь, зона ООС) и пытается любой ценой окружить наши войска между Изюмом и Волновахой. Судьба кампании будет решена в значительной мере там, и противник концентрирует там основные свои усилия.

В Николаеве последние несколько суток прошли относительно спокойно. Вечером 27 марта мэр Александр Сенкевич сообщил, что российские войска значительно меньше пытались обстреливать город.

При этом всё ещё продолжаются бои за город Снигирёвка на севере Николаевской области. В населенном пункте находятся оккупанты, связь и свет отсутствует, наблюдается нехватка продовольствия. Проходит эвакуация силами местных жителей и волонтёров. Снигирёвцы просят власть заняться организованной эвакуацией.

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Оборона Николаева и масштабное наступление на Херсонщину потрепало нервы у командиров российских войск, воюющих на этом направлении, информирует CNN.

Телеканал отмечает, что из всех успехов ВСУ в плане контрнаступлений больше всего внимания заслуживает продвижение в сторону временно захваченного Херсона.

70-летний житель Баштанки вывел из строя российский «Град» двумя зажигательными связями, выжив после взрыва боекомплекта. По данным журналиста «Думской», пенсионер ранее тосковал за Россией, но после начала войны кардинально поменял взгляды и ушел в сопротивление.

На Николаевщине погиб командир одесской самоходной артиллерии Денис Максишко. Ему присвоили звание Герой Украины.

По данным 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, возле села Прибугское на Николаевщине под его руководством военные уничтожили российский блокпост, вывели из строя технику и уничтожили значительную часть личного состава, но во время перемещения в район запасных огневых позиций 14 марта попали под массированный артиллерийский обстрел.