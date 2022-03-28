Венгерский журналист Фольдес Андрас съездил в Южноукраинск Николаевской области и выяснил, что население почти не нуждается в продуктах, а город надежно защищен.

Об этом он написал для издания Telex.

Репортер из Венгерии поехал в небольшой город на Николаевщине, чтобы передать читателям атмосферу, которая царит среди местных жителей. По его словам, городской голова Валерий Онуфриенко воспринял его с опаской, так как политики Будапешта (в частности, президент Виктор Орбан) открыто симпатизируют Москве и не хотят накладывать на нее санкции за агрессивную войну и военные преступления.

— Путешествие по миру в качестве венгра в последние десятилетия в основном означало, что я приехал из страны со странным названием, которое, очевидно, не известно, потому что это не опасная сверхдержава, поэтому не нужно бояться меня. А те, кто знал лучше Венгрию, осознавали, что я был легковесным представителем Запада, и в этом качестве они сталкивались с безобидной фигурой. Впервые в Украине я заметил, что они не только точно знают, что происходит в венгерской политике, но и наблюдают за этим с критикой, — отметил Фольдес Андрес.

Несмотря на первую холодность встречи, журналисту провели короткую экскурсию по Южноукраинску.

— Мэр познакомил меня с продуктовым магазином, где половина полок была пуста, а другая часть была заставлена продуктами. Он остановился перед продуктами и сказал, что в первые две недели войны у них были серьезные проблемы с поставками, потому что они бомбили склады и логистические пути. Но с тех пор перевозка была реорганизована, и, о чудо, он указал на мясной прилавок: за стеклом выстроились куры и сосиски. Наверное, я был хорошей аудиторией, потому что после посещения магазина мэр стал более откровенным и заметил, что буквально накануне в городе была схвачена разношерстная группа, работающая на русских в городе, — описывает увиденно венгреский репортер.

После этого корреспондент Telex попросил показать ему атомную электростанцию, но из-за стратегического значения объекта ему отказали, заверив, что все надежно защищено и укреплено.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.