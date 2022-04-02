Разбитая российская техника на полях Николаевщины, фото: Владислав Казьмин

2 апреля идет 38 день противостояния Украины масштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По информации Генштаба, в Николаевской области существенных изменений в положении и перемещении подразделений противника не зафиксировано.

На Донецком направлении враг концентрирует силы и продолжает штурм. Наносит авиационные удары по подразделениям наших войск в районах населенных пунктов Рубежное, Белая Гора, Марьинка, Северодонецк. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное. Также россияне активно пытаются установить контроль над Мариуполем.

При этом оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по городам Украины.

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С начала войны в Николаевской областной детской больнице оказали экстренную медицинскую помощь 14 детям, которые были ранены в результате бомбардировок со стороны российских оккупантов.

В Вознесенске три недели хранили тела оккупантов, погибших при атаке на город 3 марта, но российские командиры так и не вышли на переговоры по поводу погибших. По словам городского головы, украинская сторона сделала все возможное, чтобы российские матери смогли получить обратно тела своих сыновей, но оккупанты не пошли на встречу.

Несмотря на полномасштабную войну, аграрии Николаевщины частично приступили к полевым работам. В местах, где не было боевых действий, работы на полях начались еще неделю назад, а там, где оккупанты отступили, ведутся подготовительные мероприятия, в частности, расчищают территорию. Ведь иначе срыв посевной будет равнятся гуманитарной катастрофе. В этом году посевная самая сложная в истории Украины, а эксперты прогнозируют, что она может значительно затянуться.