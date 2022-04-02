Российские захватчики, которые оккупировали Снигиревку в Николаевской области, занимаются мародёрством и избивают бойцов теробороны.

Об этом журналисту НИС-ТВ рассказала жительница Снигирёвки Александра, которой удалось эвакуироваться из города в конце марта.

Он рассказала, что на сегодняшний день в городе остался её отец – там до сих пор нет света и воды.

— Света не было уже Бог знает сколько времени. В некоторых районах Снигиревки света не было, наверное, весь период военных действий. Свет подавался только на ту часть города, где хлебзавод, что логично, а некоторые районы города получали только два часа в сутки, и то не каждый день. Вода, соответственно, тоже была с перебоями. Когда я оттуда уезжала, то ни воды, ни света, ни хлеба – ничего в этом городе больше не было, – рассказала Александра.

Девушка добавила, что в Снигиревке также есть проблемы с газом: «Газа в городе толком и не существует. Он в баллонах. Его никто не развозил, его никто не продавал, и это началось задолго до. Люди пользуются баллонным газом и это ещё один дополнительный источник опасности, потому что когда у нас к соседу попал снаряд, то дом взорвался».

Она также рассказала, что оккупанты не покидали территорию Снигирёвки с 19 марта, отметив, что у российских захватчиков происходила ротация.

— Когда рассказывали, что российские солдаты выходят из города, они заходят в город – они никуда не выходили из этого города. У них происходила ротация – часть выходила, часть возвращалась. Основная масса постоянно находилась в городе. Они не покидали с 19 марта Снигиревку совершенно, – рассказала Александра.

Девушка добавила, что в городе тяжелая ситуация с лекарствами: «Медикаменты очень ограничены. Найти практически невозможно ни в аптеках города, ни в самой больнице. Я даже костыли не могла купить, потому что там аптека была уже закрыта. Это 19 марта».

Она рассказала, что гуманитарную помощь из Николаева за то время, как она находилась в временно оккупированной Снигиревке, не привозили.

— Постоянно говорили про одни и те же три фуры гуманитарки. Я прошу заметить, что постоянно фигурировали три фуры. сначала Ким говорил, что они доехали до Снигиревки, потом он говорит, что они едут в Снигиревку. Так они доехали или едут? Ничего не доезжало. Пока мы находились в городе, это было где-то пять дней назад (27-28 марта, – прим.), туда ещё ничего не доезжало. Что сделали россияне? Они тупо вскрыли склады, которые принадлежали магазинам Снигиревки, вытащили оттуда продукты и раздали людям. Не было там русской гуманитарки. Никто её не вёз, – сказала она.

По её словам, после того как российские военные зашли в Снигиревку, они начали искать исключительно бойцов из ТрО и тех, кто был в АТО. Девушка также указала, что оккупанты избивали украинских защитников и искали оружие.

— Я знаю, что тех людей, которых нашли из теробороны, потому что у них (оккупантов, – прим.) были списки ТрО, – к ним заявились и с ними, скажем так, был жесткий разговор. К нашему дому приходил парень из теробороны, его очень сильно избили – у него искали оружие. Знаю, что из били. Оккупанты ходили и обыскивали дома – искали оружие, теробороновцев. Они спрашивали, знаем и мы людей, которые служили в АТО. Из почему-то больше всего интересовали люди, которые служили в АТО и из ТрО. Других вопросов они не задавали, – рассказала она.

Жительница Снигирёвки также рассказала как оккупанты занимаются мародерством в городе.

— Первая волна оккупантов, которые зашли в Снигиревку – они пооткрывали магазины, пооткрывали паки воды, какой-то сыр твердый. Они подоставали это себе. Они вскрыли «33 квадратных метра» – подоставили оттуда генераторы, фонарики, уголь, дрова. Власть, которая в городе, не сделала абсолютно ничего. Город потихоньку загибался, загибался, загибался, загибался… Про Николаев я даже говорить н хочу. Я была настолько разочарована, даже в каком-то элементарном человеческом отношении, – сказала она.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.