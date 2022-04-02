Российские захватчики, которые оккупировали Снигиревку в Николаевской области, занимаются мародёрством и избивают бойцов теробороны.
Об этом журналисту НИС-ТВ рассказала жительница Снигирёвки Александра, которой удалось эвакуироваться из города в конце марта.
Он рассказала, что на сегодняшний день в городе остался её отец – там до сих пор нет света и воды.
— Света не было уже Бог знает сколько времени. В некоторых районах Снигиревки света не было, наверное, весь период военных действий. Свет подавался только на ту часть города, где хлебзавод, что логично, а некоторые районы города получали только два часа в сутки, и то не каждый день. Вода, соответственно, тоже была с перебоями. Когда я оттуда уезжала, то ни воды, ни света, ни хлеба – ничего в этом городе больше не было, – рассказала Александра.
Девушка добавила, что в Снигиревке также есть проблемы с газом: «Газа в городе толком и не существует. Он в баллонах. Его никто не развозил, его никто не продавал, и это началось задолго до. Люди пользуются баллонным газом и это ещё один дополнительный источник опасности, потому что когда у нас к соседу попал снаряд, то дом взорвался».
Она также рассказала, что оккупанты не покидали территорию Снигирёвки с 19 марта, отметив, что у российских захватчиков происходила ротация.
— Когда рассказывали, что российские солдаты выходят из города, они заходят в город – они никуда не выходили из этого города. У них происходила ротация – часть выходила, часть возвращалась. Основная масса постоянно находилась в городе. Они не покидали с 19 марта Снигиревку совершенно, – рассказала Александра.
Девушка добавила, что в городе тяжелая ситуация с лекарствами: «Медикаменты очень ограничены. Найти практически невозможно ни в аптеках города, ни в самой больнице. Я даже костыли не могла купить, потому что там аптека была уже закрыта. Это 19 марта».
Она рассказала, что гуманитарную помощь из Николаева за то время, как она находилась в временно оккупированной Снигиревке, не привозили.
— Постоянно говорили про одни и те же три фуры гуманитарки. Я прошу заметить, что постоянно фигурировали три фуры. сначала Ким говорил, что они доехали до Снигиревки, потом он говорит, что они едут в Снигиревку. Так они доехали или едут? Ничего не доезжало. Пока мы находились в городе, это было где-то пять дней назад (27-28 марта, – прим.), туда ещё ничего не доезжало. Что сделали россияне? Они тупо вскрыли склады, которые принадлежали магазинам Снигиревки, вытащили оттуда продукты и раздали людям. Не было там русской гуманитарки. Никто её не вёз, – сказала она.
По её словам, после того как российские военные зашли в Снигиревку, они начали искать исключительно бойцов из ТрО и тех, кто был в АТО. Девушка также указала, что оккупанты избивали украинских защитников и искали оружие.
— Я знаю, что тех людей, которых нашли из теробороны, потому что у них (оккупантов, – прим.) были списки ТрО, – к ним заявились и с ними, скажем так, был жесткий разговор. К нашему дому приходил парень из теробороны, его очень сильно избили – у него искали оружие. Знаю, что из били. Оккупанты ходили и обыскивали дома – искали оружие, теробороновцев. Они спрашивали, знаем и мы людей, которые служили в АТО. Из почему-то больше всего интересовали люди, которые служили в АТО и из ТрО. Других вопросов они не задавали, – рассказала она.
Жительница Снигирёвки также рассказала как оккупанты занимаются мародерством в городе.
— Первая волна оккупантов, которые зашли в Снигиревку – они пооткрывали магазины, пооткрывали паки воды, какой-то сыр твердый. Они подоставали это себе. Они вскрыли «33 квадратных метра» – подоставили оттуда генераторы, фонарики, уголь, дрова. Власть, которая в городе, не сделала абсолютно ничего. Город потихоньку загибался, загибался, загибался, загибался… Про Николаев я даже говорить н хочу. Я была настолько разочарована, даже в каком-то элементарном человеческом отношении, – сказала она.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Известно уже о 32 погибших.
В николаевской мэрии подсчитали приблизительную сумму ущерба, которую причинили городу атаки войск Российской Федерации по состоянию на 31 марта — 83 миллиона гривен.
Российские захватчики, которые оккупировали Снигиревку в Николаевской области, занимаются мародёрством и избивают бойцов теробороны.
Об этом журналисту НИС-ТВ рассказала жительница Снигирёвки Александра, которой удалось эвакуироваться из города в конце марта.
Он рассказала, что на сегодняшний день в городе остался её отец – там до сих пор нет света и воды.
— Света не было уже Бог знает сколько времени. В некоторых районах Снигиревки света не было, наверное, весь период военных действий. Свет подавался только на ту часть города, где хлебзавод, что логично, а некоторые районы города получали только два часа в сутки, и то не каждый день. Вода, соответственно, тоже была с перебоями. Когда я оттуда уезжала, то ни воды, ни света, ни хлеба – ничего в этом городе больше не было, – рассказала Александра.
Девушка добавила, что в Снигиревке также есть проблемы с газом: «Газа в городе толком и не существует. Он в баллонах. Его никто не развозил, его никто не продавал, и это началось задолго до. Люди пользуются баллонным газом и это ещё один дополнительный источник опасности, потому что когда у нас к соседу попал снаряд, то дом взорвался».
Она также рассказала, что оккупанты не покидали территорию Снигирёвки с 19 марта, отметив, что у российских захватчиков происходила ротация.
— Когда рассказывали, что российские солдаты выходят из города, они заходят в город – они никуда не выходили из этого города. У них происходила ротация – часть выходила, часть возвращалась. Основная масса постоянно находилась в городе. Они не покидали с 19 марта Снигиревку совершенно, – рассказала Александра.
Девушка добавила, что в городе тяжелая ситуация с лекарствами: «Медикаменты очень ограничены. Найти практически невозможно ни в аптеках города, ни в самой больнице. Я даже костыли не могла купить, потому что там аптека была уже закрыта. Это 19 марта».
Она рассказала, что гуманитарную помощь из Николаева за то время, как она находилась в временно оккупированной Снигиревке, не привозили.
— Постоянно говорили про одни и те же три фуры гуманитарки. Я прошу заметить, что постоянно фигурировали три фуры. сначала Ким говорил, что они доехали до Снигиревки, потом он говорит, что они едут в Снигиревку. Так они доехали или едут? Ничего не доезжало. Пока мы находились в городе, это было где-то пять дней назад (27-28 марта, – прим.), туда ещё ничего не доезжало. Что сделали россияне? Они тупо вскрыли склады, которые принадлежали магазинам Снигиревки, вытащили оттуда продукты и раздали людям. Не было там русской гуманитарки. Никто её не вёз, – сказала она.
По её словам, после того как российские военные зашли в Снигиревку, они начали искать исключительно бойцов из ТрО и тех, кто был в АТО. Девушка также указала, что оккупанты избивали украинских защитников и искали оружие.
— Я знаю, что тех людей, которых нашли из теробороны, потому что у них (оккупантов, – прим.) были списки ТрО, – к ним заявились и с ними, скажем так, был жесткий разговор. К нашему дому приходил парень из теробороны, его очень сильно избили – у него искали оружие. Знаю, что из били. Оккупанты ходили и обыскивали дома – искали оружие, теробороновцев. Они спрашивали, знаем и мы людей, которые служили в АТО. Из почему-то больше всего интересовали люди, которые служили в АТО и из ТрО. Других вопросов они не задавали, – рассказала она.
Жительница Снигирёвки также рассказала как оккупанты занимаются мародерством в городе.
— Первая волна оккупантов, которые зашли в Снигиревку – они пооткрывали магазины, пооткрывали паки воды, какой-то сыр твердый. Они подоставали это себе. Они вскрыли «33 квадратных метра» – подоставили оттуда генераторы, фонарики, уголь, дрова. Власть, которая в городе, не сделала абсолютно ничего. Город потихоньку загибался, загибался, загибался, загибался… Про Николаев я даже говорить н хочу. Я была настолько разочарована, даже в каком-то элементарном человеческом отношении, – сказала она.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Известно уже о 32 погибших.
В николаевской мэрии подсчитали приблизительную сумму ущерба, которую причинили городу атаки войск Российской Федерации по состоянию на 31 марта — 83 миллиона гривен.