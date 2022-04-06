Одна из больниц Николаева, фото: Michael Robinson Chavez/WP

6 апреля идут 42 сутки противостояния украинцев масштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Захватчики сосредотачивают основные усилия на подготовке к наступательной операции, целью которой является взятие под контроль территорий Донецкой и Луганской областей, отмечают в Генштабе ВСУ.

В то же время враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении. Не исключается использование территории самопровозглашенной Приднестровско-молдавской республики для поддержки наступательной операции — на аэродроме в Тирасполе зафиксировали подготовку к приему самолетов.

При этом ВСУ ведут бои, пытаясь освободить от оккупантов Херсонскую область. Врага вытеснили из Добрянки, Нововознесенского и Трудолюбовки. Продолжаются сражения в районе Александровки.

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В ночь на 6 апреля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области — в результате была уничтожена нефтебаза и поврежден завод.

Николаевцы готовы устроить самосуд над задержанным прокурором, сообщил Виталий Ким.

— Суду еще предстоит доказать вину предателя одного, которого у нас тут задержали. Он наводил огонь на объект, где погибли близкие людей. Очень категорично настроены, прям готовы до суда что-то с ним сделать плохое. У нас же город корабелов, очень жесткие ребята у нас здесь. настроения после Бучи, после этих зверств совсем другие, — отметил Виталий Ким.

США составили новые санкции против российской экономики за бучанскую резню. Под удар попадут банки, госпредприятия, а также чиновники с семьями.

Муниципальные депутаты Красносельского района Москвы, в числе которых был Илья Яшин и Елена Котеночкина, не стали рассматривать документы о подведомственном районе, пока Россия не выведет войска из Украины. Подспудно Котеночкина назвала Россию фашистской страной.

Один из депутатов акцентировал внимание на кощунственности мысли , что Москва может жить по-прежнему , пока российская авиация убивает детей в Украине. В этом призыве его открыто поддержали муниципальные депутаты Илья Яшин и глава местного совета Елена Котеночкина, подчеркнувшая, что постоянные парады 9 мая и пестывание имперских мечтаний привели к тому, что Россия превратилась в фашистское государство. В этом призыве его открыто поддержали муниципальные депутаты Илья Яшин и глава местного совета Елена Котеночкина, подчеркнувшая, что постоянные парады 9 мая и пестывание имперских мечтаний привели к тому, что Россия превратилась в фашистское государство.

Мариупольский городской совет собрал доказательства коллаборационизма пяти бывших депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь», что привело к гуманитарной катастрофе города. Городские власти выяснили, что ключевые лица партийной ячейки ОПЗЖ не просто поддержали оккупантов, а стали их информаторами и корректировщиками огня.

Армия РФ благодаря помощи коллаборантов с первых дней приступила к уничтожению критической инфраструктуры. Как выяснилось, к уничтожению коммунальных предприятий, складов, базовых станций, линий электропередач, магистрального водопровода, эвакуационного транспорта приложились партийцы ОПЗЖ.