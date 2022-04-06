Мариупольский городской совет собрал доказательства коллаборационизма пяти бывших депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь», что привело к гуманитарной катастрофе города.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал горсовета.

Городские власти выяснили, что ключевые лица партийной ячейки ОПЗЖ не просто поддержали оккупантов, а стали их информаторами и корректировщиками огня.

Армия РФ благодаря помощи коллаборантов с первых дней приступила к уничтожению критической инфраструктуры. Как выяснилось, к уничтожению коммунальных предприятий, складов, базовых станций, линий электропередач, магистрального водопровода, эвакуационного транспорта приложились партийцы ОПЗЖ.

«Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам. Оказалось, что именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу», — говорится в сообщении.

По информации горсовета, сейчас они активно создают оккупационную администрацию. Все собранные материалы власти передали в СБУ, но решили отдельно обнародовать список «отбросов, помогавших убивать мариупольцев»:

Иващенко Константин Владимирович

Хаджинов Дмитрий Михайлович

Хармышев Евгений Александрович

Сотникова Наталья Анатольевна

Карпенко Елена Васильевна.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.