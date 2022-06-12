В условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

Об этом агентству Reuters в воскресенье заявил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник, сообщает Европейская правда.

— Эти коридоры не идеальны, поскольку они приводят к определенным логистическим задержкам, но мы делаем все возможное, чтобы развивать эти пути, — пояснил Дмитрий Сеник.

Через Польшу украинское зерно вывозится железной дорогой, но из-за разницы в ширине путей на границе его переправляют на другие составы в условиях дефицита соответствующей инфраструктуры.

Через Румынию Украина вывозит зерно сначала по железным дорогам в дунайские порты, после чего перегружает его на баржи, откуда оно направляется в порт Константа, что требует много средств и времени.

Заместитель главы МИД Украины отметил, что Киев ведет переговоры об открытии третьего «зернового коридора» через страны Балтии, но отказался уточнять подробности – как и то, сколько зерна уже было или будет вывезено.

Украина является четвертым по величине экспортером зерна в мире, и, по словам Дмитрия Сеника, на территории, удерживаемой Киевом, хранится около 30 миллионов тонн зерна, которое она пытается экспортировать автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.

Напомним, Украина не может рассчитывать на то, что президент РФ Владимир Путин сдержит свое слово и обеспечит безопасный проход для судов зерном. Об этом заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир во время визита в Киев