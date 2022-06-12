Артиллеристы, выполняющие боевые задачи в Николаевской области, заявили, что новые поставки французских гаубиц CAESER помогли бы защитить мирных жителей и подавить вражеских артогонь.

Об этом они рассказали FranceRadio.

Превосходство России в артиллерии помогли бы нивелировать точные и современные западные САУ.

— На один снаряд наш снаряд враг выпускает пятнадцать. Вот почему мы и наше правительство просим наших союзников прислать нам дополнительное вооружение, — акцентировал командир гаубичного расчета Валентин.

Идеально для боев на юге подошла бы САУ CAESER, говорят артиллеристы.

— Если мы быстро усилим нашу артиллерию, мы сможем отбросить наших врагов и вернуть наши земли. Прежде всего нужно сложное оборудование. Мечта? Французские орудия «Цезари», — рассказал член артиллерийского расчета.

В первую очередь CAESER ценятся среди украинских бойцов своей точностью и меньшим расходом боеприпасов при большей результативности.

— Советскому вооружению нужно 5-6 снарядов, чтобы поразить вражеские цели. У зарубежных орудий один-два снаряда и попадание, — пояснили артиллеристы, воюющие на юге.

Напомним, американские М777 уже показали себя с лучшей стороны в боях на Николаевско-Херсонском направлении.