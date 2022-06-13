Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье анонсировал переговоры с украинским и российским лидерами по организации экспорта зерна из Украины.

Об этом пишет УП.

— В минувший вечер у нас были переговоры с определенными заинтересованными лицами. На следующей неделе мы проведем переговоры с Путиным и Зеленским и обсудим дальнейшие шаги, – заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Он добавил, что Турция готова помочь в открытии «зернового коридора» из Украины.

— У нас серьезной проблемы нет, на наших складах есть пять миллионов тонн пшеницы. Несмотря на это, мы бы хотели увеличить ее объемы… Мы будем привлечены к работе, например, экспорту товаров, не только для себя, но и для третьих стран, — добавил турецкий президент.

Напомним, турецкая дипломатия заявила, что Россия и терроризм — две самые важные угрозы, с которыми сталкивается НАТО.