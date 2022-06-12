Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ожидает от предстоящего визита немецкого канцлера Олафа Шольца в Киев выполнения обещаний по поводу поставок оружия и вступления Украины в ЕС.

Как сообщает Европейская правда, об этом Мельник рассказал в интервью Spiegel.

— Надеемся, во время своего визита в Киев канцлер наконец-то сдержится обещаний Германии относительно поставки оружия и вступления Украины в ЕС, – сказал посол.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, таких как гаубиц Panzerhaubitze 2000 и зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

— Сами анонсы (поставок оружия, — прим.) не помогут нам в войне против захватчиков, поэтому мы ждем от канцлера конкретных дат прибытия оружия, особенно поскольку обещания были даны месяцы назад, — добавил Андрей Мельник.

Посол также надеется, что Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги (которые тоже должны отправиться в Киев, — прим.) предоставят сигнал, что Украина может стать кандидатом на вступление в ЕС.

Напомним, посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что украинские инновации, ремесла и искусство живут, несмотря на российское вторжение не только на землю Украины, но и в культуру и историю.