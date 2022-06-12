Украинская армия проводит локальные контрнаступления на некоторых направлениях боев.
Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный в беседе с американским генералом Марком Милли.
Так, на севере Луганщине россияне сконцентировали до 7 БТГр с десятикратным преимуществом в артиллерийских стволах.
— Но, несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать позиции. Каждый метр украинской земли там полит кровью, но не только нашей, но и оккупанта. Сложная ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника. Испытывая неудачи на Луганском направлении, российские оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от нас адекватных действий, — пересказал обстановку на поле боя главкомандующий ВСУ.
Генерал Залужный также сообщил американскому коллеге, что линия фронта растянулась на 2450 км, на 1105 из которых продолжаются активные бои.
— Я еще раз повторил генералу Милли свою просьбу — в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм. Также поделился со своим визави стратегическими целями Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, — акцентировал Валерий Залужный.
Напомним, полковник Костенко рассказал, какое вооружение нужно для победы Украины на юге страны.
Украинская армия проводит локальные контрнаступления на некоторых направлениях боев.
Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный в беседе с американским генералом Марком Милли.
Так, на севере Луганщине россияне сконцентировали до 7 БТГр с десятикратным преимуществом в артиллерийских стволах.
— Но, несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать позиции. Каждый метр украинской земли там полит кровью, но не только нашей, но и оккупанта. Сложная ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника. Испытывая неудачи на Луганском направлении, российские оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от нас адекватных действий, — пересказал обстановку на поле боя главкомандующий ВСУ.
Генерал Залужный также сообщил американскому коллеге, что линия фронта растянулась на 2450 км, на 1105 из которых продолжаются активные бои.
— Я еще раз повторил генералу Милли свою просьбу — в кратчайшие сроки помочь нам получить больше артиллерийских систем калибра 155 мм. Также поделился со своим визави стратегическими целями Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, — акцентировал Валерий Залужный.
Напомним, полковник Костенко рассказал, какое вооружение нужно для победы Украины на юге страны.