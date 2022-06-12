Украинская армия проводит локальные контрнаступления на некоторых направлениях боев.

Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный в беседе с американским генералом Марком Милли.

Так, на севере Луганщине россияне сконцентировали до 7 БТГр с десятикратным преимуществом в артиллерийских стволах.

— Но, несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать позиции. Каждый метр украинской земли там полит кровью, но не только нашей, но и оккупанта. Сложная ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника. Испытывая неудачи на Луганском направлении, российские оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от нас адекватных действий, — пересказал обстановку на поле боя главкомандующий ВСУ.

Генерал Залужный также сообщил американскому коллеге, что линия фронта растянулась на 2450 км, на 1105 из которых продолжаются активные бои.